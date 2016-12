Cutremur de 5,9 in Japonia. Seismul a fost puternic resimtit in Tokio si pana in zona unde se afla centrala de la Fukushima

Seismul a avut loc la ora 12:38 GMT, fara sa atraga alerta de tsunami, informeaza Xinhua, Reuters si AFP. Nu au fost raportate victime sau pagube, conform Agerpres.

Institutul american de geofizica a evaluat la 5,9 magnitudinea seismului, dupa ce initial fusese evaluat la 6,3, al carui epicentru a fost localizat in nordul prefecturii Ibaraki.

Cutremurul a fost puternic resimtit in regiunea situata intre capitala Tokyo si centrala Fukushima, ce a fost afectata in 2011 de un tsunami puternic format in urma unui cutremur de 9 grade.

Compania care gestioneaza situl nuclear a anuntat ca va aface verificari pentru a se asigura ca nu exista nicio anomalie