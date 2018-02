Cutremur de 7,2 in Mexic, cu 150 de replici. Elicopterul premierului, aflat in drum spre epicentru, s-a prabusit - GALERIE FOTO

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a creat panica in Mexic. Epicentrul a fost localizat in sudul tarii, seismul fiind urmat de peste 150 de replici. Victime nu s-au inregistrat. Pe de alta parte, ministrul mexican de Interne a supravietuit miraculos, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabusit in timp ce se indrepta spre zona cea mai afectata. Doua persoane de la sol au murit.