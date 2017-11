Cutremur de 7,3 la granita dintre Iran si Irak. Sunt cel putin 213 de morti si 1.700 de raniti - VIDEO

UPDATE 8:35 Televiziunea de stat din Iran anunţă cel puţin 207 morţi în ţară. Oficialii din Irak au anunţat că pe teritoriul lor au murit 6 persoane şi 50 au fost rănite, informează The Guardian. În total sunt peste 1.700 de răniţi.

UPDATE 8:00 Bilanţul cutremurului cu magnitudinea 7,3 care s-a produs la graniţa dintre Iran şi Irak arată că cel puţin 168 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alţi peste 1.650 de oameni au fost răniţi, în timp ce echipele de salvare caută zeci de oameni sub dărâmături, potrivit Reuters.

În urma cutremurului, în Iran şi-au pierdut viaţa 164 de persoane, a anunţat Behnam Saeedi, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Naţionale de Management al Dezastrelor din această ţară. Oficialii se aşteaptă ca bilanţul victimelor să crească în Iran, când echipele de salvare vor ajunge la toţi cei prinşi sub dărâmături.

Several killed in earthquake in Iran-Iraq border area https://t.co/q6l3iz9mYO pic.twitter.com/LCOkQ1j3AT

Seismul a fost resimţit în mai multe zone din Iran, dar provincia cea mai afectată este Kermanshah, care a anunţat trei zile de doliu.

Potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de Iran sunt cel puţin 140 de morţi si 850 de răniţi. Epicentrul cutremurului a fost localizat la Penjwin, în provincia Sulaimaniyah din regiunea autonomă Kurdistan din Irak, în apropierea frontierei cu Iranul, la o adâncime de 32 de kilometri. Cutremurul a fost resimţit şi în Turcia.

Televiziunea de stat de la Teheran a transmis că au fost afectate mai multe sate, în care s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Earthquake measuring 7.2 hits #Iran - #Iraq border.

The earthquake was felt in several #Iranian provinces bordering #Iraq. pic.twitter.com/wT5LAwXOD6