Cutremur in Italia: doua persoane au murit si 26 au fost ranite. Operatiune de salvare a trei copii

Doi oameni au murit si 26 au fost raniti. Multi altii sunt dati disparuti si echipele de salvare ii cauta sub daramaturi. Seismul a avut magnitudinea 4.



in noaptea de luni spre marti, salvatorii incercau, in aceasta comuna, sa scoata dintre daramaturi trei copii, cu care comunicau, a precizat Prefectura Napoli.



Potrivit unu tweet al pompierilor, un barbat a fost scos in viata de sub un imobil surpat, catre ora locala 2.30 (3.30, ora Romaniei). Ar fi vorba despre tatal celor trei baieti - inclusiv un bebelus -, potrivit mai multor publicatii italiene. Mama, nevatamata, ar fi dat alarma.

”La Casamicciola, un imobil s-a surpat, iar trei persoane au fost scoase in viata dintre daramaturi: doua femei si un barbat”, a precizat intr-o conferinta de presa, cu cateva ore mai inainte seful departamentul Protectiei civile Angelo Borrelli.Doua mici comunitati au fost afectate, Casamicciola si Lacco Ameno, invecinate.

Pe Insula Ischia, cutremurul a avut loc la ora locala 20.57 (21.57, ora Romaniei), al carui epicentru a fost localizat la zece kilometri adancime, in nord-estul insulei.



Evaluata mai intai la 3,6 de Institutul de geofizica, magnitudinea seismului a fost revizuita la 4,0 luni seara.



Cutremurul a fost urmat de 14 replici, precizeaza Angelo Borrelli. Mai multe imobile din comuna s-au surpat, iar multe aveau fisuri amenintatoare.

SPITAL EVACUAT

Postul de informatii Rai News 24 difuza imagini cu persoane aflate in concediu in apropiere de masinile lor pline de valize. Altele stateau pe banci publice sau in gradinile caselor.



Potrivit presei italiene, multe masini asteptau, in portul de pe Ischia, sa se imbarce si sa ajunga la Napoli cat mai repede. Un feribot a plecat catre ora locala 2.30 (3.30, ora Romaniei), iar altul doua ore mai tarziu.



Echipe de pompieri au fost mobilizate, din mai multe regiuni, pentru a fi operationale rapid, a precizat pentru presa prefectul Bruno Frattasi, in subordinea caruia se afla pompierii. intre ele se aflau si doua unitati specializate in cautari sub daramaturi.



Pe de alta parte, unicul spital pe Insula, la Lacco Ameno, care a fost initial evacuat, a primit autorizatia sa se redeschida. Mai multi pacienti au fost trimisi catre alta unitate cu elicopterul.



Acest seism are loc in contextul in care Italia se pregateste sa comemoreze joi un an de la cutremurul soldat cu 299 de morti la Amatrice si in comunele vecine, in centrul tarii. in octombrie 2016, iar apoi in ianuarue 2017, alte trei seisme au devastat regiunea.



Restaurantele erau intesate, iar numeroase magazine erau inca deschise la inceputul acestei seri de vara, cand un zgomot surd s-a auzit, iar totul a inceput sa se zgaltaie, au povestit mai multi martori pe Twitter.



”O experienta teribila, totul se zgaltaia, in bezna, casele se surpau, un cosmar”, a scris o femeie.



”Eram pe canapea si ma uitam la televizor. S-a luat curentul, zgaltaieli, ceva imi cade in cap, urlu, plang, mama ma prinde si am fugit afara”, povesteste alta.



Alimentarea cu electricitate s-a reluat dupa cateva minute, insa numeroase persoane au ramas pe strada, ezitand sa se intoarca in cladiri.

Pe Insula Ischia au loc seisme frecvent. Cel mai grav a vut loc in iulie 1883. Cu o magnitudine de 5,8, el s-a soldat cu peste 2.000 de morti, inclusiv familia filosofului Benedetto Croce, pe atunci in varsta de 17 ani, scos in viata de sub daramaturi.