Cutremurele din Italia au imbunatatit calitatea berii produse la o manastire. "Pentru localnici, e un semn de speranta"

Cu aproape un an in urma, centrul Italiei era devastat de cutremure care au pus la pamant sate si orase medievale. Unul dintre seisme a avut epicentrul in apropiere de Norcia, localitate care adapostea o abatie de calugari benedictini.

Cutremurul si nenumaratele replici le-au distrus bazilica ridicata in anul 1200, dar si beraria, din care au putut salva doar butoaiele cu licoarea pusa la fermentat. Intre timp, si-au construit, din lemn, o biserica si chilii din prefabricate, la doi kilometri distanta de oras. De bere nu s-au putut ocupa imediat.

"E o bere speciala care a stat la fermentat vreo opt luni, de la primul cutremur si pana cand am putut sa o imbuteliem", explica un calugar.

Abia in urma cu doua saptamani au reusit sa o scoata la vanzare. Eticheta precizeaza ca a fost lasata la fermentat mai mult timp din cauza cutremurului. Si calugarii spun ca este cea mai buna bere a lor.

"Avem doua feluri de bere. Cea blonda, cu 6% alcool, ceva mai usoara si cu note fructate, si cea extra, bere neagra cu 10% alcool, cu iz de lemn dulce, fructe negre, cirese. Amandoua sunt placute si usoare."

Calugarii au inceput sa faca bere in 2012, reinviind o veche traditie monastica. Cea de acum e vanduta cu patru euro sticla, iar banii adunati vor fi folositi pentru reconstructia abatiei.

"Localnicii sunt multumiti sa vada ca vindem din nou bere. Pentru ei, e un semn de speranta, un semn ca lucrurile se vor intoarce la normal si totul va fi reconstruit."

"Berea cutremurului" este la mare cautare pentru ca sunt doar cinci mii de sticle. Si, daca rugaciunile calugarilor vor fi ascultate, conditiile in care a fost facuta nu se vor mai repeta.