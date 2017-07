Cutremurul de ieri din Marea Egee a bagat frica in localnicii si turistii din Kos si Bodrum. Sute de localnici au ales sa doarma sub cerul liber - VIDEO

Cutremurul de ieri din Marea Egee a bagat frica in localnicii si turistii din Kos si Bodrum. Multi dintre ei au ales sa doarma sub cerul liber. Chiar si cei care au copii mici si-au petrecut noaptea in masini sau pe sezlonguri, langa hoteluri. Intre timp, autoritatile turcesti si cele grecesti calculeaza pagubele lasate in urma de seism.