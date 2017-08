Cutremurul de pe insula italiana Ischia le-a facut pe autoritatile italiene sa deschida o ancheta - VIDEO

Paralel, salvatorii continua operatiunile de cautare in speranta ca va mai fi gasit cineva viu, cateva persoane fiind date disparute. Pana acum, pompierii au reusit sa scoata, in viata, de sub ruine trei frati, de sapte luni, de opt ani si de 11 ani. Seismul a facut doi morti si in jur de 40 de raniti, avand magnitudinea de patru pe Richter.