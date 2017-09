Toate puterile salvatorilor se indreapta acum spre operatiunile de cautare a supravietuitorilor, prinsi sub daramaturi. Specialistii spun ca in asemenea conditii, in medie, oamenii mai pot rezista 72 de ore. Asa ca, echipelor de interventie li s-au alaturat localnicii.

Mii de case au fost transformate in niste mormane de moluz. In doar cateva saptamani, Mexic-ul a fost lovit de un uragan si 2 seisme. Ultimul, produs marti, a fost de 7,1 grade.