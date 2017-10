Daca intentionati sa mergeti in aceste zile in Romania, luati-va haine calduroase. Vremea s-a racit brusc in tara vecina. La munte, stratul gros de zapada a blocat numeroase drumuri - VIDEO

Daca intentionati sa mergeti in aceste zile in Romania, luati-va haine calduroase. Vremea s-a racit brusc in tara vecina, iar pana maine seara este in vigoare un cod galben si portocaliu de vant puternic, ploi si ninsori. La munte, rafalele depasesc 80 de kilometri pe ora, iar stratul gros de zapada a blocat numeroase drumuri.