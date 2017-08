Daca mergeti in concediu in Europa, sa stiti ca nici acolo nu scapati de caldura. Este cod rosu de canicula in zece tari, printre care Croatia, Ungaria, Polonia, Slovenia sau Italia - VIDEO

Daca mergeti in concediu in Europa, sa stiti ca nici acolo nu scapati de caldura. Este cod rosu de canicula in zece tari, printre care Croatia, Ungaria, Polonia, Slovenia sau Italia. Temperaturile au atins chiar si 47 de grade Celsius in unele zone. Italienii au supranumit valul de canicula „Lucifer” si le-au recomandat oamenilor sa nu iasa din case, in special la orele amiezii.