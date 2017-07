Daca plecati in vacanta in Europa, trebuie sa aveti mare grija. Croatia se confrunta cu cele mai dezastruoase incendii din istoria tarii, iar Turcia si Grecia cu ploile - VIDEO

In mai putin de jumatate de ora, flacarile uriase au inaintat aproape 2 kilometri spre orasul Split, al doilea ca marime din Croatia. Nu au mai putut urmari neputinciosi cum focul se extinde cu repeziciune. Asa ca, vazundu-si casele inconjurate de foc, oamenii au incercat sa stinga focarele cum au putut.

Situatia este cu atat mai grava, cu cat rafalele puternice de vant naruie eforturile pompierilor. Zeci de oameni au fost evacuati, intre care si multi turisti. Sunt cele mai mari incendii din istoria tarii. Pompierii sunt ajutati si din aer.

Focul a distrus totul in cale. Acolo, unde salvatorii au reusit sa-l stinga, nu a mai ramas nimic. Masini si locuinte, toate au fost facute scrum. Si pompierii italieni au avut o noapte grea. 280 de focare au izbucnit in diferite zone, fiind provocate de temperaturile caniculare.

Aceeasi situatie este in Muntenegru si in unele zone din Franta. In timp ce unele tari se sufoca, altele se confrunta cu ploi abundente, ce aduc inundatii. La fel se intampla in Turcia, dar si Grecia. Nivelul apei a depasit un metru in unele regiuni. Suvoiele au transformat strazile in lacuri, iar masinile aproape ca nu se mai vad.