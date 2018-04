Daca vizitati Olanda in aceste zile, sa stiti ca e sezonul perfect. Milioanele de lalele au inflorit, spre bucuria turistilor care petrec printre campurile multicolore ore in sir - VIDEO

Fara indoieli, Olanda este una dintre principalele atractii pentru turistii din toata lumea, in aceasta perioada. Covoarele de flori, care par uneori a fi fara margini, ofera privelisti unice, care merita a fi vazute macar o data in viata. Festivalul lalelelor a adunat, si in acest an, multa lume.

Turistii, care au venit cu aparate de fotografiat pentru a surprinde frumusetea naturii, au ramas incantati. 7 milioane de fire de lalele, de toate culorile, au fost completate de narcisi si alte flori de primavara. In „ Gradina Europei”, asa cum mai este numita Olanda, au muncit peste 40 de gradinari timp de trei luni. Vizitatorii pot admira campurile uimitoare plimbanduse cu barca, ori de sus, cu avionul.

Atmosfera de poveste mai este creata de casutele din lemn, unde se vand tot felul de bunataturi, morile de vant, dar si aroma imbietoare a florilor. Desi plantatiile pot fi admirate incepand cu jumatatea lunii martie, astazi in Olanda incepe adevaratul spectacol, cu multa muzica si dansuri. Festivalul dureaza 8 saptamani si se incheie intr-o luna.