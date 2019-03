Daca vreti sa-l vedeti pe cel mai prietenos leu din lume, trebuie sa vizitati o rezervatie din Africa de Sud. Shane, asa il cheama pe animalul, care a reusit sa uimeasca numerosi turisti - VIDEO

Asa sunt intampinati turistii de unul dintre cele mai fioroase animale salbatice din lume. Odata ce il vezi, insa, iti dai seama ca, de fapt, Shane nu este un leu tocmai obisnuit. Prietenos cu toata lumea, acesta se apropie de masinile oamenilor, le mangaie si se plimba in jurul lor. Vizitatorii au ramas uimiti sa-l vada, asa ca l-au filmat, iar Shane a ajuns vedeta pe internet.

Astfel, leul prietenos a devenit cea mai mare atractie turistica de la aceasta rezervatie naturala din Africa de Sud. Nici ingrijitorii de animale nu au deocamdata o explicatie pentru afectiunea lui fata de oaspeti. Fiind a doua felina ca marime dupa tigru, leul african traieste in mediu aproximativ 14 ani in salbaticie. Potrivit ultimelor date, in lume exista 20 de mii de exemplare de lei africani, jumatate fata de numarul acestora in secolul trecut.