Dacia folosita de Nicolae Ceausescu, expusa la Iasi. De unde a cumparat-o actualul proprietar

Cei care impartasesc dragostea pentru batranul automobil s-au strans la Iasi, unde au fost expuse modele unicat. Printre "vedete" se numara si o Dacia 2000, care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu.

Acest autoturism Dacia 2000 a fost produs in 1982, dar nu a fost pus in vanzare. Masina era folosita de Nicolae Ceausescu in vizitele sale de lucru. Dupa Revolutie insa, si-a gasit alti proprietari.

"Atunci cand am luat-o primul proprietar era SPP, apoi la o primarie, apoi la un privat, apoi la altul si apoi eu" , spune Ovidiu Magureanu, presedintele Dacia Clasic

In urma cu un an, un tanar a convins un medic pensionar sa-i vanda automobilul sau si s-a ales astfel cu un model impecabil Dacia 1300. Furori a facut si o... senioara in varsta de 42 de ani. "O Dacia Estafette, o Dacie produsa la noi in 1975, s-au produs vreo 700 de masini. A fost folosita la posta in anii 1970."

Un pensionar povesteste ca era o bucurie sa conduci o Dacie, insa recunoaste ca adevarata placere era... sa o repari.

Primele masini Dacia 1100, au iesit pe portile Uzinei de la Pitesti in 1968, iar un an mai tarziu au aparut modelele Dacia 1300.