Dansatori de trei tone. Sase tractoare, decorate cu flori, au facut spectacol la Minsk - VIDEO

O multime de oameni au venit sa vada tractoarele-dansatoare. Cinci dintre autovehicule au fost decorate cu palarii uriase si mustati, iar unul cu flori. Conduse de catre soferi cu experienta, tractoarele au reusit o sincronizare perfecta.

Pentru aceasta lectie de dans, soferii s-au pregatit timp de trei saptamani si au avut si un coregraf. Spectacolul a avut loc in fata uzinei de tractoare din Minsk, care ieri a impinit 71 de ani de activitate. Nu este prima data cand autovehiculele au dansat in fata oamenilor. In ajun de Revelion, decorate cu lumini, tractoarele au prezentat un numar de vals.