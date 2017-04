Dat in urmarire generala in SUA dupa ce a ucis un om si a publicat imaginile pe Facebook. Ameninta ca va continua sa omoare

Suspectul a postat la scurt timp un alt video in care sustine ca ar fi ucis 13 persoane. Acesta spune ca va continua sa ucida pana va fi oprit.

Politia confirma o victima dar nu are cunostinta ca ar mai exista si altele, relateaza BBC NEWS. Unele canale media americane sustin ca imaginile postate pe Facebook au fost transmise in direct.

Steve Stepens, in varsta de 37 de ani, este cautat de politie, dupa ce a impuscat un barbat, de 74 de ani, in plina strada in Cleveland, Ohio. Incidentul a fost filmat si postat pe Facebook chiar de catre ucigas.

Dupa incident, Steve a anuntat pe Facebook ca ar fi ucis alte 13 persoane.

Autoritatile avertizeaza atat populatia din Ohio cat si din statele vecine sa nu se apropie de suspect care este in continuare inarmat si periculos.

Ucigasul ar fi ales la intamplare victima intr-un acces de furie. "D-nul Stephens clar are o problema" spune seful de politie din Cleveland, Calvin Williams, care ii cere sa se predea de buna voie pentru a putea "primi ajutorul de care are nevoie".

Politia locala colaboreaza cu FBI pentru a da de capat acestui caz cat mai repede, conform CNN.

”Aceasta esto o crima oribila, iar noi nu permitem astfel de continut pe Facebook”, a declarat un purtator de cuvant al gigantului.

”Muncim din greu sa pastram un mediu sigur pe Facebook si suntem in contact cu autoritatile in cazuri de urgeta, in care exista amenintari directe la adresa sigurantei fizice”, a adaugat el.

Aceasta nu este prima data cand o crima grava a fost postata pe Facebook.

In ianuarie, patru persoane de culoare din Chicago au fost acuzate ca au atacat un baiat alb cu dizabilitati, in varsta de 18 ani, au difuzat atacul live.si au facut declaratii rasiste impotriva albilor.

O luna mai tarziu, sispectii au pledat nevinovat de asaltul asupra baiatului.