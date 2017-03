David Rockefeller a murit la 101 ani. De-a lungul vietii, miliardarul s-a intalnit cu 200 de lideri din peste 100 de tari

Rockefeller a murit in somn in locuinta sa din Pocantico Hills, New York, potrivit unui purtator de cuvant. Miliardarul era cel mai tanar din cei sase copii ai lui John D. Rockefeller Jr. si nepotul co-fondatorului Standard Oil, John D. Rockefeller.

Dupa moartea fratilor sai, Rockefeller a fost administratorul averii familiei si seful unei retele de interese ale acesteia, de afaceri si filantropice, de la conservarea mediului la arta.

In 2015, Forbes a estimat averea lui David Rockefeller la 3 miliarde de dolari. Pentru a marca implinirea varstei de 100 de ani, Rockefeller a donat 1.000 de acri de teren de langa un parc national statului Maine.

Aspecte din educatia primita de fratii Rockefeller au devenit faimoase, inclusiv o alocatie de 25 de centi, din care copiii trebuiau sa si puna deoparte pentru caritate si economii, precum si ideea ca averea aduce si o mare responsabilitate.

Doi dintre fratii sai au detinut functii alese: Nelson Rockefeller a fost guvernator al statului New York, iar Winthrop Rockefeller al statului Arkansas.

David Rockefeller si-a exercitat puterea si influenta fara sa detina functii publice, iar intre proiectele sale s-a aflat promovarea proiectului de constructie a World Trade Center.

Spre deosebire de fratii sai John D. III si Laurance, care au evitat publicitatea si s-au ocupat de filantropie, David Rockefeller s-a ocupat de afaceri si le-a promovat in intreaga lume.

David Rockefeller a absolvit Universitatea Harvard in 1936 si studii doctorale la Universitatea din Chicago in 1940. A servit in armata americana in al doilea razboi Mondial si a promovat ulterior in conducerea Chase Bank. Banca a fuzionat cu The Manhattan Company in 1955, unde a fost presedinte si director general timp de opt ani.

Rockefeller s-a intalnit cu peste 200 de lideri din peste 100 de tari si a fost deseori tratat ca un sef de stat. In ultimii ani, Rockefeller a incercat sa readuca influenta familiei in Rockefeller Center, vandut in mare parte unor investitori japonezi in anii 1980. In cele din urma, a organizat un grup de investitori pentru cumpararea unei participatii de 45% la proprietate.

In 1998, Rockefeller a primi Medalia Prezidentiala a Libertatii, cea mai inalta distincie civila din SUA, pentru activitatile sale filantropice si de alta natura. Rockefeller s-a casatorit cu Margaret McGrath (decedata in 1996) in 1940, cu care a avut sase copii.