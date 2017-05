De astazi, Franta are, oficial, un nou presedinte. Emmanuel Macron a fost investit in functie si a devenit, la 39 de ani, cel mai tanar sef de stat din istoria tarii - VIDEO

Emmanuel Macron a fost astazi in centrul atentiei, la Paris. El a fost intalnit la Palatul Elysee de Francois Hollande, care l-a invitat in biroul prezidential. Acolo au discutat timp de o ora, unde noul sef a aflat secretele de stat. Dupa asta, Hollande a parasit sediul presedintiei, iar Emmanuel Macron a fost investit si a tinut primul discurs in calitate de presedinte.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI: ”Franţa se va asigura mereu că este de partea libertăţii şi drepturilor omului. Ştiu că pot conta pe cetăţenii noştri. În ceea ce mă priveşte, voi începe să lucrez chiar din această seară. Trăiască Republica! Trăiască Franţa!”

Ulterior, noul presedinte a iesit in gradina Palatului, unde a fost salutat cu 21 de salve de tun. Conform traditiei, Macron a defilat pe bulevardul Champs Elysee pana la Arcul de Triumf. Si, cum prevede protoculul, a depus o coroana de flori la monumentul Ostasului Necunoscut.

Noul presedinte a venit la ceremonie alaturi de sotia sa cu 25 de ani mai mare. Prima doamna a purtat un costum elegant de o culoare albastru deschis. Emmanuel Macron a devenit al 25-lea presedinte al Frantei. Niciun politician atat de tanar nu a detinut sefia statului francez pana acum.

Maine va fi desemnat premierul Frantei, iar marti Guvernul. Tot maine Emmanuel Macron va efectua prima vizita peste hotare, in calitate de presedinte. El se va intalni cu Angela Merkel.