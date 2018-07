De ce a avut doar Putin umbrela la finala Cupei Mondiale, iar presedintii Croatiei si Frantei - nu. Serviciile ar avea explicatia

Analistul rus Maxim Suşkov afirmă că regulile FSB interzic folosirea de „dispozitive speciale” de către oficialii străini, indiferent de rangul lor.

Ca urmare, momentul controversat în care Vladimir Putin a fost singurul care s-a adăpostit sub umbrelă la finala Cupei Mondiale, lăsându-i pe preşedinţii Franţei şi Croaţiei în ploaie, ar avea o explicaţie.

PredecesoruL FSB, KGB, ar fi pus la cale un celebru asasinat folosind o umbrelă – uciderea disidentului bulgar Gheorghi Markov la Londra, în 1978, cu o umbrelă care a tras un glonţ otrăvit.

To all twitterers w/ "So much for #Rus hospitality" message over this episode: #Russia 's Federal Security Service (RU secret service) code prohibts use of "special devices" by foreign officials,even presidents. So the umbrella wasnt just umbrella but armored device for Putin only https://t.co/36dMcrKdJj

De asemenea, Suşkov susţine că ar fi vorba de o umbrelă blindată, destinată protecţie liderului de la Kremlin. Astfel de umbrele pot fi comandate inclusiv pe Internet, iar gărzile de corp ale fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy au fost dotate încă din 2011 cu un asemenea accesoriu.

Ipoteza pare confirmată şi de faptul că, atunci când a fost deschisă şampania în vestiar, după finală, garda de corp a preşedintelui rus a deschis umbrela, pentru a-l proteja.

After the finals of the World Cup Putin with the presidents of France, Croatia and FIFA went to the locker room to the celebrating French players. One of them climbed onto the table and began splashing champagne. Thank God, Putin had an umbrella with him :) pic.twitter.com/m4Cwb3O6nX