De la bogatie, la haos. Tara care sta pe cea mai mare rezerva de petrol a lumii, dar in care se moare de foame

Spitalele sunt supraaglomerate cu copii bolnavi, iar medicii nu au suficiente medicamente sau aparatura ca sa-i faca bine. Electricitatea sa da cu ratia. Ceea ce are Venezuela, insa, din abundenta este haos.



Economia tarii este la un pas de colaps, iar bolile si foametea imping populatia catre o criza umanitara severa, scrie CNN Money.Venezuela a fost candva cea mai bogata tara din America Latina si se ridica o intrebare legitima: cum a ajuns in aceasta situatie din care nu se stie daca mai iese?Tara din America Latina sta pe cea mai mare reverva mondiala de petrol, ceea ce, in mod normal, ar reprezenta incontestabil o sursa de bani. In prezent, insa, Guvernul nu mai are bani, preturile expodeaza de la o zi la alta si nimeni nu stie cat de rau vor evolua lucrurile in continuare.In anii ’90, Venezuela era o putere pe continent, insa de-a lungul anilor, inegalitatea a inceput sa se accentueze. A aparut o clasa mica si foarte bogata, care controla tot, in timp ce restul populatiei devenea din ce in ce mai saraca.

Tara s-a intors catre socialism in 1999, cand l-a ales pe Hugo Chavez presedinte. Un dictator provocator care a taiat relatii cu Statele Unite si le-a dezvoltat pe cele cu Rusia si China, de la care a imprumutat miliarde de dolari. Chavez a condus tara pana la moartea sa, in 2013, si inca este vazut ca un erou de catre populatia saraca a tarii.Dar guvernul sau nu a facut altceva decat sa cheltuiasca in nestire bani pe programe de bunastare si a fixat preturile pentru orice. A nationalizat fermele de legume, apoi le-a abandonat, astfel incat tara a devenit dependenta de banii proveniti din vanzarile de petrol pe care le facea peste granite.

Inainte sa moara de cancer, Chavez l-a ales pe Nicolas Maduro sa-i succeada la conducerea tarii. Iar Maduro a continuat regimul strict instituit de Chavez. Administratia sa a renuntat si sa mai publice date statistice cu indicii macroeconomici, inclusiv cresterea economica si inflatie. A luat mita miliarde de dolari de la dezvoltatori imobiliari ca sa aprobe diferite proiecte imobiliare mamut si a facut datorii care sunt imposibil de achitat.

Declinul petrolului, picatura care a umplut paharulIntre timp, a inceput declinul petrolului - singura marfa pe care Venezulea o putea folosi ca sa faca rost de bani. In 2014, pretul petrolului era in jur de 100 de dolari barilul. Tarile producatoare de petrol au inundat piata, iar, pe de alta parte, au inceput si exploatarea rezervelor pana atunci inaccesibile. In acelasi timp, consumul de combustibili la nivel mondial a scazut. Toate acestea adunate au adus pretul petrolului la 26 de dolari, in 2016.

In prezent, preturile s-au stabilizat in jur de 50 de dolari, ceea ce inseamna ca bogatia Venezuelei s-a injumatatit, fata de 2014.Cu preturile petrolului la minime istorice si cu o datorie guvernamentala greu de finantat, controlul preturilor a devenit o problema uriasa. Statul inca subventioneaza preturile la alimente, pentru a le permite si saracilor sa se hraneasca, insa Maduro a tiparit bani fara masura, ceea ce a facut ca bolivarul sa piarda rapid din valoare, cu efecte imediate asupra joburilor si a salariilor. In acelasi timp, ostilitatea presedintelui fata de companiile straine a dus la exodul acestora. Pepsi, General Motors si United si-au facut bagajele si a plecat. In consecinta, somajul in Venezuela a ajuns la 25%, potrivit estimarilor FMI.Inflatia a ajuns la cote inimaginabile in urma cu cativa ani.

Daca in 2010 un dolar american era echivalentul a 8 bolivari, in prezent acelasi dolar se cumpara cu 8.000 bolivari, arata datele neoficiale ale caselor de scimb, pentru ca Guvernul nu are sau nu vrea sa dea publicitatii date oficiale. Si devalorizarea monedei nationale nu se opreste aici: preturile ar putea creste cu 2.000%, in anul care urmeaza.Pentru a tine pasul cu inflatia, Maduro a majorat salariul minim de trei ori in acest an, ceea ce a oferit putina bunastare popualtiei, insa pe termen foarte scurt.

Majorarile succesive de salarii nu vor face decat sa agraveze situatia pe termen lung, statul continuand sa se ingroape in datorii. Este un cerc vicios din care analistii nu vad nicio iesire.“Economia este de-a dreptul haotica. Este in colaps. A ajuns intr-un punct de unde nu mai exista cale de intoarcere”, spune Alberto Ramos, economist pentru America Latina la Goldman Sachs.Pentru situatia in care se afla tara pe care o conduce, Maduro da vina pe opozitie si pe Statele Unite, care au impus o serie de sanctiuni liderilor venezueleni. Insiferent, insa, de cine este de vina, saracia, mizeria, criza umanitara sunt cat se poate de reale.



In Venezuela, se moare de foame, la propriuUn studiu cu privire la conditiile de viata din Venezuela (ENCOVI), care a fost realizat de Universitatea Centrala din Venezuela, arata ca aproximativ 75% dintre venezueleni au pierdut in medie cel putin opt kilograme in ultimul an din cauza lipsei unei alimentatii corespunzatoare, ca urmare a gravei crize economice care a cuprins Venezuela.

Venezuelenii nu mai consuma zilnic cele 2.000 de calorii recomandate, iar cei mai saraci au pierdut in ultimul an pana la noua kilograme din cauza lipsei de acces la alimente considerate de baza.De asemenea, cercetatorii au descoperit ca cei mai multi venezueleni au inlocuit carnea rosie si alba cu legume si tuberculi, in special cartofi, iar 82,8% dintre locuitori sunt considerati saraci din cauza veniturilor mici pe care le castiga.Comisia Natiunilor Unite pentru America Latina si Caraibe estimeaza ca PIB-ul Venezuelei va scadea cu 4% in 2017, in vreme ce expertii Fondului Monetar International (FMI) prezic o inflatie de 1.600%.

De asemenea, acest studiu a atras atentia ca 93% din venezueleni nu au destui bani pentru a-si cumpara alimentele de care au nevoie, iar snacksurile si grasimile sanatoase au disparut complet din dieta unui om de rand. Doar 78% dintre venezueleni mananca un mic-dejun, iar 32% dintre oameni recunosc ca mananca doar doua mese pe zi.Aceasta criza alimentara a generat la randul ei o criza educationala, iar peste un milion de copii au fost retrasi din scolile publice din cauza foametei si a lipsei serviciilor publice din Venezuela."Ce se intampla este apocaliptic!"Pentru multi ani, Maduro a avut de ales intre a-si plati datoriile catre China si Rusia si a cumpara medicamente si alimente din strainatate.

A ales sa-si plateasca datoriile. Rezultatul: mii de venezueleni ajung la spital, unde mor de foame, la propriu.“Sunt oameni in Venezuela care mor de foame. Ce se intampla este apocaliptic. As numi Venezuela un stat care se prabuseste”, spune Eric Farnsworth, vicepresedinte la Consilul Americilor, o organizatie de afaceri.Venezuela cumpara alimente in principal din Brazilia, Columbia si Mexic, in conditiile in care Maduro a lasat in paragina fermele de legume si de animale din tara. De la declansarea crizei economice fara precedent, importurile de mancare din aceste tari au scazut cu peste 60%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015.

Ceea ce inseamna ca venezuelenii mananca cu 60% mai putin.La lipsa alimentelor se adauga lipsa materialelor medicale: mii de femei si nou-nascuti mor la nastere, iar numarul imbolnavirilor de malarie au crescut cu 75%.Criza din Venezuela a generat si un exod al clasei de mijloc in stranatate, determinand o plecare masiva a specialistilor si a fortei de munca calificate. Aproape 2 milioane de venezueleni au parasit tara in ultimii ani.In tot acest timp, criza politica continua, adancind ciza economica.

Presedintele Nicolas Maduro si-a exprimat dorinta ca Adunarea Constituanta aleasa duminica sa ridice imunitatea parlamentarilor opozitiei, pentru ca acestia sa fie judecati.Presedintele nu a precizat motivele care vor fi invocate, insa deputatii opozitiei sunt acuzati cu regularitate de ”lovitura de stat parlamentara” si de faptul ca au incitat la violente in timpul manifestatiilor care zguduie tara de patru luni si s-au soldat cu peste 120 de morti - dintre care zece duminica, in cursul scrutinului, potrivit Parchetului.