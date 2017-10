De la inceputul acestui an, aproape 170 de soldati ucraineni au murit in urma luptelor cu separatistii care au ocupat regiuni din estul tarii - VIDEO

Anuntul a fost facut de presedintele Radei Supreme la o intalnire pe care a avut-o la Kiev cu reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina. Potrivit oficialului, agresiunea rusa s-a intensificat in ultimele luni in Donbas.

In fiecare zi, in zona de conflict se inregistreaza incalcari, iar OSCE a anuntat ca sase civili au fost raniti in aceasta saptamana. Noaptea trecuta, rebelii au deschis focul de peste 20 de ori, ranind doi soldati ucraineni. Conflictul din estul tarii vecine a inceput in 2014.