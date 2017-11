De rand cu orasele europene, si Moscova se pregateste de sarbatorile de iarna. La Kremlin a fost deschis targul de Craciun, dar si un patinoar artificial - VIDEO

Patinoarul amenajat in Piata Rosie de la Moscova a fost inaugurat cu un spectacol pe gheata. Pe melodii rusesti, artisti renumiti au dansat in fata vizitatorilor.

In acest an, patinoarul a fost decorat cu instalatii luminoase, dar si cu baloane uriase. El are o capacitate de aproape 500 de oameni si este dotat cu o instalatie moderna care ii permite sa functioneze si atunci cand temperaturile vor urca. Langa patinoar a fost instalat si un brad imens, impodobit frumos.

Tot in apropiere s-a deschis un targ de Craciun. In casutele amenajate, oamenii vor putea cumpara cadouri si se vor putea incalzi cu ceai sau vin fiert. Iar pentru cei mici s-a deschis un parc de distractii. Organizatorii spun ca in fiecare seara, pentru locuitorii si oaspetii capitalei ruse vor fi organizate concerte.