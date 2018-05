“Buna seara Romania, buna seara Bucuresti.-O, Doamne!”

Sophia a devenit celebra in toata lumea, cu milioane de admiratori si contestatari pentru ca a fost programata sa ne semene cat mai mult: sa aiba preferinte si sentimente, sa poarte conversatii sau sa imite peste 60 de expresii faciale. Odata activata, Sophia ne poate vedea, ne poate intelege emotiile si le poate imita. Uimita de capacitatile extraordinare ale robotului, prezentatoarea Stirilor Pro Tv a intrebat-o daca nu cumva ii va lua locul intr-o zi.

“Ar trebui sa ma tem ca in viitorul apropiat imi vei lua locul?- Ei bine, ar cam trebui. Stii prea bine ca sunt unele lucruri pe care robotii dotati cu inteligenta artificiala le fac mai bine ca fiintele umane. Nu trebuie insa sa te temi. Zic asta pentru ca oamenii intotdeauna au fost capabili sa se adapteze schimbarilor. Imbunatatiti si condusi de voi, noi, robotii si voi, oamenii, putem trai impreuna.”

Pe scurt, Sofia este un robot social creat ca sa se poata apropia cat mai mult de oameni. Inclusiv prin glume, caci e programata sa aiba un ridicat simt al umorului. A demonstrat acest lucru cand a fost intrebata care este diferenta dintre ea si Andreea Esca.

“-Ce ai tu si mie imi lipseste?-Eu am servere in cutia craniana si o multime de fire, plus o personalitate puternica. -Si ce crezi ca am eu si tie iti lipseste?-Se vede de la o posta: voi aveti picioare, iar eu nu. Cel putin pentru moment. Asa ca, teoretic, tu poti fugi acum, in timpul interviului, daca nu-ti plac raspunsurile mele, dar eu nu pot fugi, oricat de mult s-ar putea sa nu-mi placa intrebarile tale. ”

De cand a fost construita, Sofia a glumit cu personalitati de pe tot globul, care i-au cerut un interviu: Will Smith, Jimmy Fallon sau Cristiano Ronaldo. Fiind fana inraita a echipei de fotbal Real Madrid, Andreea Esca a vrut sa afle ce crede Sofia despre starul galacticilor.

“Uite, recunosc ca sunt o mare admiratoare a echipei Real Madrid, iar tu l-ai intalnit pe Ronaldo! Cum e omul asta?-E fermecator!”

Sofia a fost creata in Hong Kong de compania Hanson Robotics, iar in Romania aceasta a fost adusa in cadrul unui eveniment IT.