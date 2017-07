Ziua Independentei Venezuelei, marcata de ciocniri violente: mai multi tinerii inarmati cu bate, i-au luat la bataie pe cativa parlamentari - VIDEO

”O explozie a avut loc aproape de locul unde ne aflăm acum. Situaţia este destul de complicată şi de periculoasă.”



Incidentele au avut loc dupa sedinta, prin care Parlamentul controlat din 2015 de opozitie, a marcat Ziua Independentei. Unii martori au povestit ca o parte dintre politisti si militari, care asigurau paza cladirii, au stat si au privit, in timp ce sustinatorii presedintelui au fortat intrarea in cladire, unde au lansat petarde.

Cei mai multi dintre parlamentari s-au ascuns in birouri, unii insa au fost prinsi pe holuri si batuti. Multi au suferit rani in zona capului. Inainte de a intra in cladire, manifestantii au protestat in fata Parlamentului, unde au acuzat opozitia de toate problemele din tara.

Julio BORGES, PRESEDINTELE ADUNARII NATIONALE: ”Sunt maşini care au fost distruse, printre ele şi automobilul meu privat. Sunt cinci parlamentari spitalizaţi. Există alţi angajati care au fost răniţi.”

In tot acest timp, in centrul capitalei Caracas avea loc parada de Ziua Independentei. In discursul sau, presedintele a condamnat violentele si a negat orice implicare.

Nicolas MADURO, PRESEDINTELE VENEZUELEI: ”Eu condamn aceste acte şi am cerut o investigaţie. Vreau pace pentru Venezuela. Nu voi accepta violenţa din partea nimănui.”

Nu este prima oara cand deputatii opozitiei sunt agresati de sustinatorii presedintelui, dar, incidentele de ieri au fost cele mai violente de pana acum. Venezuela trece printr-o criza politica si economica grava, care a generat un val de manifestatii prin care se cere demisia presedintelui si care s-a soldat cu cel putin 90 de morti in trei luni.