Decizia disperata luata de un locatar al blocului care a luat foc in Londra. Cum a incercat sa scape de flacari - VIDEO

Conform unor imagini publicate de un martor, un locatar a legat mai multe cearsafuri unul de altul, in incercarea de a scapa din cladirea cuprinsa de flacari. In inregistrare se observa "sfoara" improvizata scoasa pe geam de la un etaj superior.

Sute de oameni ar fi fost in cladire in momentul in care focul a izbucnit. Peste 50 au ajuns in spitale.