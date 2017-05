Decizia luata de Ariana Grande dupa atacul din Manchester, la finalul concertului ei. ";Se afla intr-o stare de isterie"

Potrivit contactmusic.com, cantareata, in varsta de 23 de ani, a anulat deja urmatorul concert din acest turneu, pe care urma sa il sustina la Londra, joi seara, si intentioneaza sa reprogrameze restul turneului ei european, in urma atacului terorist comis cu o bomba de un sinucigas in interiorul Manchester Arena, in urma caruia 22 de persoane au fost ucise si alte 59 au fost ranite.

TMZ.com, citand surse din anturajul cantaretei, afirma ca artista a luat decizia de a amana show-urile pe care le avea programate in Marea Britanie, Belgia, Polonia, Germania si Elvetia, insa nu a facut deocamdata niciun anunt oficial in acest sens.

Mai multe surse au dezvaluit pentru TMZ.com ca Ariana Grande se afla in prezent ”intr-o stare de isterie”, in urma atacului terorist de luni seara, si ca este incapabila sa mai sustina concerte. Cantareata si echipa ei manageriala sunt ”profund ingrijorati” din cauza chestiunilor de securitate, afirma aceleasi surse.

La cateva ore dupa tragedia de luni seara, Ariana Grande a publicat un mesaj pe internet. ”Sunt distrusa. Din toata inima, imi pare foarte, foarte rau. Nu am cuvinte", a scris vedeta americana pe Twitter si Facebook.

Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scena dupa producerea exploziei si au anuntat ulterior ca aceasta este in siguranta si nu a fost ranita.

Managerul ei, Scooter Braun, a dat publicitatii o declaratie pentru presa in care a vorbit despre tragedia din Manchester: ”Inimile noastre sunt sfaramate de durere. Cuvintele nu pot sa exprime tristetea si regretul pe care le simtim fata de victime si de famiile afectate de acest atac lipsit de sens. Plangem vietile copiilor pierdute in urma acestei actiuni pline de lasitate”.

Manchester Arena, care are o capacitate de 21.000 de locuri, ar fi trebuit sa gazduiasca trei concerte ale grupului Take That la sfarsitul acestei saptamani.

In urma tragediei de luni seara, grupul Take That a anuntat ca si-a anulat concertul pe care il avea programat marti seara in Liverpool.

”Din respect pentru toti oamenii - si famiile lor - afectati de oribilul incident petrecut seara trecuta pe Manchester Arena, am decis sa ne amanam spectacolul din aceasta seara din Liverpool. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta acum catre familiile indoliate”, au transmis membrii grupului Take That.

Formatia britanica sustinuse deja trei show-uri pe Manchester Arena pe 18, 19 si 20 mai. Deocamdata, grupul Take That nu a luat o decizie in privinta concertelor programate pe acelasi stadion pe 25 si 27 mai.

La randul sau, grupul Blondie a anuntat pe Facebook ca in urma atacului din Manchester a luat decizia de a anula concertul pe care trebuia sa il sustina la Londra, marti seara. Show-ul trebuia sa deschida seria de evenimente ”Prime Live Events” organizata de grupul Amazon.

In varsta de 23 de ani, Ariana Grande este foarte populara in randurile adolescentilor. Ea a debutat ca actor in musical-ul 13, pe Broadway. Succesul in muzica l-a inregistrat in 2013, cu melodia The Way, de pe primul sau album. In 2014 Ariana Grande a primit premiul Music Business Association in categoria ”Breakthrough Artist of the Year”, in semn de recunoastere a performantei artistei pe durata anului 2013.

Artista americana se afla in prezent intr-un turneu european, "Dangerous Woman", iar in Marea Britanie mai are programate doua concerte, ambele la Londra, in 25 si 26 mai.