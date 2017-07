Decizie "misterioasa" a lui Vladimir Putin. Tarile pe care a evitat sa le traverseze cu avionul in drum spre Germania

FlightRadar24, o aplicatie care transmite in timp real date despre traficul aerian, sustine ca aeronava Ilyushin care l-a dus pe presedintele rus Vladimir Putin la summitul G20 din Hamburg a facut un ocol de peste 480 de km pentru a evita traversarea spatiului aerian al Poloniei sau al tarilor baltice, relateaza Reuters.

Potrivit datelor, avionul lui Putin a zburat pe deasupra Marii Baltice traversand Finlanda si Suedia, tari non NATO, inainte de a intra in spatiul aerian danez si german, tari membre NATO. Asta in locul unei rute directe pe deasupra Belarusului si Polonia.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze subiectul, spunand doar ca "securitatea lui presedintelui Rusiei este de maxima importanta".

Gestul administratiei prezidentiale ruse a ridicat intrebari. In urma cu doua saptamani, un avion la bordul caruia se afla ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a fost survolat de un avion NATO F-16, cand a zburat peste Marea Baltica, dar aparatul de lupta a fost determinat sa se indeparteze de avioane militare ruse.

Unii comentatori au legat aceasta decizie a rusilor de tragedia aviatica de la Smolensk din 2010, soldata cu moartea fostului presedinte polonez Lech Kaczynski. Desi o ancheta contestata a stabilit o eroare umana, multi polonezi suspecteaza ca accidentul ar fi de fapt un atentat.