Decizie neasteptata la Washington. Presedintele Donald Trump l-a demis pe directorul FBI, James Comey. Reactiile oficialilor americani - VIDEO

James Comey a aflat din presa ca a fost demis si a crezut initial ca este o gluma. Insa ulterior, un membru al echipei sale l-a anuntat ca Donald Trump a semnat scrisoare de demitere, iar masura intra in vigoare imediat. Purtatorul de cuvant al presedintelui a anuntat ca Trump a urmat recomandarile facute de procurorul general, care apreciaza ca James Comey nu reuseste sa conduca eficient Biroul Federal de Investigatii.

Demisia oficialului a ridicat numeroase intrebari, iar unii cred ca totul este o incercare de a submina ancheta in desfasurare privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din toamna trecuta.

Charles SCHUMER, LIDERUL DEMOCRATILOR DIN SENATUL SUA: ”Prima întrebare la care trebuie să răspundă administraţia este “De ce acum?”

James Comey a venit la conducerea FBI in 2013, pe vremea lui Barack Obama si ar fi trebuit sa detina functia pana in 2023. Casa Alba a anuntat ca este in cautarea unui nou candidat. Intre timp, seful Comisiei ruse pentru Afaceri Externe, Aleksei Puskov a scris pe Twitter ca James Comey s-a ocupat atat de mult de “amenintarea venita din partea Rusiei”, incat nu a putut detecta pericolul propriei concedieri.