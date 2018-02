Declaratiile unui barbat, care a vazut cum s-a prabusit avionul cu 71 de persoane la bord: "Bucati din avion au zburat in directia mea. Ca-n filme" - VIDEO

Declaratiile unui martor: "- Am auzit un zgomot puternic. Am iesit repede din casa si am vazut explozia. Bucati din avion au zburat in directia mea. Ca-n filme."

Un avion cu 71 de persoane la bord a fost dat disparut dupa ce a decolat de pe Aeroportul International Domodedovo din Moscova. La cateva minute, presa rusa anunta ca aeronava s-a prabusit si ca „nu există sanse” sa fie supravietuitori.