Declaratiile unui moldovean care a iesi din metrou cu cateva minute inainte de explozia din St. Petersburg: "Oamenii au stat toata noaptea, tot transportul era gratuit pentru raniti. Toti se tem acum" - AUDIO

NICOLAE, MOLDOVEAN STABILIT IN SANKT PETERSBUR: "Am coborat cu o statie inaite. Acolo era o bomba care a explodat, iar a doua a fost gasita. Ele erau puse chiar in vagoanele din mijlocul trenului.

Oamenii au stat toata noaptea si ii duceau pe cei care nu puteau merge. In tot acest timp autobuzele erau gratis, taxiurile erau gratis, oamenii veneau cu masinile si ii ajutau pe cei raniti. Atacatorul a sunat la politie si a anuntat ca urmeaza sa mai fie doua explozie si ca in Rusia au fost trimisi 8 sinucigasi.

Acum la metrou e impanzit de politisti, te controleaza si in genti. Oamenii se uita straniu la tine. Toti se tem."



Acum doua zile, 14 oameni au murit si alti 50 au fost raniti in urma unui atac sinucigas de la metroul din Sankt Petersburg.

Anchetatorii incearca sa afle ce motive ar fi putut sta in spatele ororii. Nu exclud totusi nici posibilitatea ca bomba sa se fi declansat accidental, ceea ce ar insemna ca era vizat un alt obiectiv.

In orice caz, a fost descoperita si a doua bomba improvizata, mai puternica decat prima, care nu a explodat insa.

Scenele filmate imediat dupa ce garnitura de metrou a ajuns in statie au surprins disperarea calatorilor care incearca sa isi salveze vietile. Dar, in acelasi timp, fac tot ce pot sa ii ajute pe raniti. Oamenii sar pe peron prin geamurile spulberate. Unii forteaza zadarnic usile indoite de suflul deflagratiei.

