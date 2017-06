Declaratiile unui moldovean, care locuieste in Londra, despre dublul atac terorist: "Pasagerii tranurilor au fost evacuati. Imi este putin frica. Peste tot poti vedea doar politie si medici"

MOLDOVEAN STABILIT IN LONDRA: "Eu am terminat lucrul la ora 10 si am decis sa mai stau putin la lucru sa vorbesc cu colegii, iar unul dintre colegi a decis sa plece putin mai devreme. Acesta m-a sunat si mi-a spus ca sa am grija la drum, deoarece el a fost evacuat la o statie de tren. Dupa care eu am plecat acasa, am decis sa iau autobuzul si sa nu merg la tren, dar am trecut pe langa o statie de tren si am vazut ca politia nu permite oamenilor sa intre inauntru. Era multa politie, multe ambulante pe strada, insa oamenii erau destul de linistiti si nu au facut mare panica pe strada pe care eu circulam."

Mai multi agresori au semanat teroare la Londra. Au intrat cu o duba in pietonii de pe London Bridge. Apoi, inarmati cu cutite, au inceput sa atace trecatorii si pe cei care se distrau in puburile si localurile de langa pod.

Sapte persoane au fost ucise si 48 ranite, iar trei barbati suspecti au fost impuscati mortal dupa nici 10 minute de la declansarea aleretei. Agentii spun ca fiecare purta ceea ce parea a fi o vesta cu explozibil, dar care, in cele din urma, s-a dovedit a fi inofensiva. Un martor ocular a povestit ca atacatorii strigau "Asta e pentru Allah!" in timp ce isi loveau victimele cu cutitele.

