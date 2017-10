Demonstratie de forta pe strazile unui oras din Japonia. Sute de oameni au participat la un concurs de tras sfoara - VIDEO

Forta, sincronizare si o strategie bine gandita. De asta au avut nevoie cele doua echipe, formate din sute de participanti. Femei, barbati si copii de toate varstele au apucat cat mai strans de sfoara si au tras spre sine. Unii au fost raniti in timpul competitiei.

Cu o lungime de 200 de metri, sfoara a ajuns in Cartea Recordurilor ca fiind cea mai lunga din lume. 17 oameni au muncit timp de 40 de zile pentru a confectiona odgonul din paie. El a fost adus in centrul orasului cu ajutorul unei macarale si pus pe o platforma speciala. Competitia de tras sfoara in Japonia are o traditie de peste 40 de ani si de desfasoara anual.