Demonstratii si haos in SUA, dupa restrictiile instituite de Trump pentru cetatenii din sapte tari, in special musulmane - VIDEO

Sute de oameni au protestat la aeroportul Kennedy din New York, unde erau retinuti mai multi calatori veniti din tarile musulmane incluse pe 斗ista neagra de Donald Trump.

Un judecator federal a blocat deportarea acestora, in urma unui proces intentat in New York, pe drept constitutional, de doi irakieni care au legaturi cu serviciile de securitate americane. Cei doi au argumentat ca aceste legaturi ii transforma in tinte in tara lor de nastere si ca au vize valide de intrare in SUA.

”Vreau să le mulţumesc celor care au avut grijă de mine şi m-au susţinut. Ei şi-au lăsat familiile, afacerile şi au venit să mă sprijine. Asta şi este umanitatea. Acesta este sufletul Americii.”

Ordinul a prins industria aviatica nepregatita, echipajele de bord din cele 7 tari avand si ele interdictie de intrare in SUA. Companiilor aeriene care opereaza pe aeroportul din Cairo li s-a cerut oficial sa nu permita urcarea pasagerilor in zboruri catre SUA. In sustinerea lor, mii de oameni s-au adunat pe aeroporturile din mai multe orase americane pentru a spune, Nu politicii lui Trump.

”Sunt aici pentru a-mi arăta sprijinul faţă de cei care sunt reţinuţi pe aeroporturi şi pentru cei care doresc să vină în America. Suntem o ţară care are un program pentru refugiaţi, iar ceea ce a făcut Donald Trump în ultimele 24 de ore este dezgustător, ruşinos.”

Ordinul semnat de Trump prin care interzice intrarea in America timp de trei luni a cetatenilor din Libia, Sudan, Siria, Iran, Irak, Yemen si Somalia a semanat teama, dar si nemultumire printre familiile de musulmani stabilite in SUA, dar si printre cei care visau sa ajunga pe teritoriul american.

”Înainte de războiul din Siria, visul meu a fost să trăiesc în America. Am sperat mereu să obţin cetăţenia americană, dar, după acest ordin, nu mai avem nevoie de asta, pentru că noi suntem musulmani care reprezintă pacea şi speranţa, noi nu suntem terorişti.”

Decizia presedintelui va afecta si premiile Oscar, mai multi actori si chiar renumitul regizor iranian Asghar Farhadi, nominalizat la categoria cel mai bun film strain, nu vor putea participa la ceremonia de pe 26 februarie.

Numerosi lideri straini au criticat politica impotriva imigrantilor dusa de Trump, iar autoritatile din Iran si Irak au anuntat ca vor aplica masuri similare. Presedintele american sustine ca prin aceasta decizie vrea sa-si apere tara de teroristi.

Donald TRUMP, PRSEDINTELE SUA: ”Iniţiez noi măsuri de control pentru a menţine în afara Statelor Unite teroriştii islamişti radicali. Nu îi vrem aici.”

Intre timp, Trump a mai semnat un ordin prin care le cere sefilor de stat major sa prezinte in termen de 30 de zile un plan pentru infrangerea Statului Islamic.