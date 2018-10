Premiul Nobel pentru Pace 2018 a fost castigat de un medic si o tanara victima a abuzurilor ISIS

Denis Mukwege este renumit pentru asistenţa acordată femeilor care au fost abuzate sexual. Este vorba în special de acele victime ale multiplelor cazuri de viol în grup, în care autorii sunt membri ai forţelor rebele din cadrul celui de-al Doilea Război din Congo (1998 - 2003).

Mukwege a tratat mii de femei, unele chiar de mai multe ori, efectuând zilnic până la 10 intervenţii chirurgicale, într-un program de 18 ore pe zi.

Nadia Murad este o activistă pentru drepturile omului, membră a grupului etno-religios al yazidiţilor. În septembrie 2016 a fost numită primul Ambasador ONU al Bunăvoinţei pentru Demnitatea Supravieţuitorilor Traficului de Fiinţe Umane.

La vârsta de 21 de ani (în august 2014), Nadia Murad a fost răpită de Statul Islamic în nordul Irakului împreună cu mii de alte femei şi copii. Ea a fost ţinută ca sclavă şi abuzată timp de trei luni până când a reuşit să scape şi să fugă în Germania.

Nadia Murad a scăpat cu ajutorul unei familii de musulmani din Mosul, care a ajutat-o să obţină acte false islamice şi să fugă din teritoriul controlat de ISIS. De atunci, ea a devenit o activistă pentru drepturile omului, aducând în atenţia comunităţii internaţionale situaţia dificilă a comunităţii yazidi, în special sclavia sexuală a tinerelor yazidi şi traficul de femei şi copii capturaţi de Statul Islamic.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 October 2018

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 October 2018

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 October 2018