Descoperire arheologica de proportii dupa seismul de 7,1 care a devastat anul trecut Mexicul - FOTO

Cutremurul de 7,1 grade a provocat surparea centrului unei piramide aztece din secolul 14 de la 70 de kilometri de capitală. Astfel a scos însă la lumină rămăşiţele altui templu, cu două secole şi jumătate mai vechi.



Arheologii ştiau deja că anumite civilizaţii sud-americane îşi construiau templele deasupra unor structuri mai vechi.



Cutremurul din 19 septembrie anul trecut a provocat moartea a 369 de oameni, în special în capitală.

Scientists at the Teopanzolco archeological site discovered an ancient temple this week that was exposed by the devastating earthquake in central Mexico last September https://t.co/qoivpQ99NR pic.twitter.com/cTJR47fgFX