Descoperire formidabila sub o biserica medievala din Londra. "Ridicam placile de gresie, cand am vazut intrarea unui mormant"

Intr-unul dintre sicriele identificate se afla ramasitele pamantesti ale lui Richard Bancroft, arhiepiscop de Canterbury intre anii 1604 - 1610, informeaza AFP.

El a condus comitetul care a scris biblia regelui James, o traducere in engleza a Vechiului si Noului Testament publicata in 1611, la un an dupa moartea lui.

”Sa stim ca persoana care a condus proiectul bibliei regelui James se afla inmormantata aici este o descoperire formidabila. Trezeste interesul pentru acest loc”, a declarat istoricul britanic Wesley Kerr.

Doua dintre sicriele descoperite aveau placi cu numele inscriptionate: Bancroft si John Moore (arhiepiscop de Canterbury intre 1783 si 1805). Registrele bisericii arata ca alti trei arhiepiscopi au fost inmormantati in aceeasi cripta: Thomas Tenison (prim episcop anglican intre 1695 si 1715), Matthew Hutton (1757 - 1758) si Frederick Cornwallis (1768 - 1783).

Descoperirea a venit ca urmare a efectuarii unor lucrari de extindere a Garden Museum, instalat in biserica St Mary-at-Lambeth din Londra, in apropiere de arhiepiscopie.

”Ridicam placile de gresie, cand am vazut intrarea a ceea ce parea un mormant”, a explicat Karl Patten, responsabil al lucrarilor, intr-un videoclip publicat pe site-ul muzeului. Muncitorii au gasit mai multe sicrie, iar pe unul dintre ele spun ca se afla o coroana de aur.

In realitatea, aceasta coroana este o mitra, cu care arhiepiscopii isi acopera capul.

”Toti arheologii din Londra au vizitat biserica, dar niciunul nu ne-a indicat ce am putea face cu o asemenea descoperire”, a spus Christopher Woodward, directorul muzeului. ”Noi nu ne gandeam ca ar putea exista o cripta din cauza apropierii de Tamisa”, a mai spus el.

In plus, in anii 1850, din acelasi loc au fost scoase sute de sicrie, iar probabilitatea ca altele sa fi ramas era mica.