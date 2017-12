Descoperire macabra. 13 picioare umane in ghete sport, gasite pe plajele din Canada. Explicatia oficiala - FOTO

Autorităţile canadiene anchetează cazul celui de-al 13-lea picior găsit pe o plajă din British Columbia. Descoperirea oribilă a fost făcută la începutul acestei luni de Mike Johns, un localnic care îşi plimba câinele pe coasta de sud a insulei Vancouver. Johns spune că piciorul era într-o gheată sport, dar părea intact.

Din 2007, alte 12 astfel de descoperiri macabre au fost făcute pe plajele din British Columbia. 8 dintre ele au fost identificate ca fiind ale victimelor unor sinucideri sau accidente.

Motivul pentru care picioarele sunt intacte este acela că materialele sintetice din care sunt făcute ghetele sport le protejează de descompunere. De asemenea, potrivit legiştilor, picioarele s-au desprins de restul corpului din cauze naturale.

