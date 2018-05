Descoperire macabra in sud-vestul Australiei. Sapte oameni, dintre care patru copii, au fost gasiti morti intr-o gospodarie dintr-un sat. Cum s-a intamplat totul

Potrivit autoritatilor australiene, cadavrele au fost decoperite dupa ce un barbat i-ar fi sunat. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au ramas socati de ceea ce au vazut. 7 cadavre au fost descoperite pe teritoriul unei ferme.

Chris DAWSON, SEF POLITIE AUSTRALIA DE VEST: “4 copii si 3 adulti. Cadavrele a doi dintre adulti erau in curtea casei, iar celelalte 5 cadavre au fost gasite in cladire. La fel au fost gasite 2 arme de foc.”

Oamenii legii spun ca cei decedati erau rude si ca acum incearca sa gaseasca alti membri ai familiei lor. Nu este clar daca persoana care a sunat la politie este una dintre victime.

Oamenii legii examineaza doua versiuni ale celor intamplate. Fie ca cineva a comis un atac, omorand intreaga familie, sau ca acolo a avut loc o sinucidere in masa fortata. Daca se va confirma ca este vorba despre un atac armat in masa, ar fi cel mai grav incident de acest fel produs in Australia de la masacrul din Tasmania, din 1996, cand au fost ucise 35 de persoane.

Politia nu a dezvaluit identitatea victimelor, iar pe marginea cazului a fost lansata o investigatie la scara larga.