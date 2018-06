Descoperire sinistra in stomacul unui pui de balena. Cat plastic inghitise animalul

Puiul de balena-pilot a fost gasit inca in viata intr-un canal, aproape de granita cu Malaezia. O echipa de medici veterinari a incercat sa ajute la stabilizarea bolii ei insa in final balena a murit.

Autopsia a dezvaluit ci in stomacul mamiferului erau 80 de pungi de plastic, cantarind 8 kilograme.Oamenii au folosit geamanduri pentru a mentine balena in apa, dupa ce a fost capturata luni, si au ferit-o de soare cu o umbrela.

Tailanda este unul dintre cei mai mari utilizatori din lume de pungi de plastic. Cel putin 300 de animale marine, intre care balene-pilot, broaste testoase si delfini, pier in fiecare an in apele Thailandei ca urmare a ingerarii de obiecte din plastic.