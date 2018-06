Descoperirea care explica un mare mister! Ce se afla in centrul Pamantului

Cercetatorii de la Universitatea din Houston au descoperit un nou strat de placi tectonice in mantaua Pamantului. Acest strat, despre care nu se stia pana acum, se afla sub sub insula Tonga din Pacific.

Aici se produc 90% din toate cutremurele de mare adancime, adica seismele care au un epicentru la o adancime de peste 500 km.



Descoperirea acestui strat de placi tectonice poate explica de ce are loc aici acest fenomen, pana acum inexplicabil.

Mantaua planetei este un strat urias de roci solide, cu o grosime de aproximativ 3.000 km, care se deplaseaza asemeni unui lichid foarte gros, sub crusta terestra.

Aceasta crusta se misca odata cu mantaua, iar deplasarea duce la miscarea placilor tectonice, prin urmare la cutremure.

Geologii de la Universitatea din Houston au folosit o noua metoda de scanare, putand vedea mai bine structura interioara a Terrei, scrie Science Alert.

Noul strat de placi tectonice s-a scufundat probabil in manta in urma cu 50-60 de milioane de ani, cred expertii.

Aceste placi se comporta ciudat. Desi sunt scufundate la mare adancime, ele se deplaseaza in continuare ca si cand s-ar afla inca la suprafata, iar aceste miscari produc seismele de mare adancime.

Noua descoperire urmeaza sa fie analizata si de alti geologi.