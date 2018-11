Descoperirea uluitoare facuta de un barbat care a cumparat un depozit abandonat, la „Storage Wars” - FOTO/VIDEO

Descoperirea a fost făcută publică de Dan Dotson şi soţia sa Laura, care organizează astfel de licitaţii în cadrul emisiunii Storage Wars, relatează The Blast.

Dan a explicat că o femeie a venit la el în timpul unei licitaţii din Indio, California, şi i-a povestit că soţul ei a cumpărat pentru şeful său o unitate cu 500 de dolari, care avea un seif în interior.

”Prima persoană pe care am chemat-o să-l deschidă nu a reuşit. Au chemat o a doua persoană, care a reuşit. De obicei seifurile sunt goale, dar de această dată nu a fost. Înăuntru erau 7,5 milioane de dolari cash”, a povestit pe Twitter Dan Dotson.

După ce banii au fost descoperiţi, situaţia s-a complicat, întrucât noii proprietari au fost contactaţi de un avocat al vechilor proprietari ai depozitului. După mai multe negocieri, cei care au găsit banii au acceptat să păstreze 1,2 milioane de dolari şi au returnat restul de 6,3 milioane.

Dan Dotson nu a dezvăluit identitatea norocosului cumpărător sau a femeii care i-a spus. De asemenea, nu a precizat când şi unde a fost cumpărat depozitul.

7.5 million dollars found in a #SelfStorage Unit #Auction



New #StorageWars

Nov 7th 10/9c @AETV

Here’s more to the story. https://t.co/Xea7UT6Puy…



Nationwide Self Storage

Auctions Sign Up!https://t.co/m1fWpP2qrv https://t.co/oJXPhUKzCu @paytheladylaura @storageauctnet pic.twitter.com/yH7QW0lgyZ