Desi a declarat de mai multe ori ca nu are o avere imensa, rudele liderului de la Kremlin ar avea conturi de miliarde de dolari: "Ar putea fi banii lui Putin" - VIDEO

Vladimir Putin a declarat de mai multe ori ca nu are o avere imensa, in schimb in jurul lui, roiesc persoane care detin bogatii fabuloase. Intr-un raport publicat de o organizatie specializata in investigarea coruptiei se arata ca prietenii si rudele presedintelui rus nu sunt oameni de afaceri ori persoane publice, in schimb ar avea conturi de miliarde de dolari. Ar putea fi banii lui Putin, afirma autorii investigatiei.