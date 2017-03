Designerii de la Chanel si-au prezentat noua colectie intr-un decor inspirat dintr-un centru spatial - VIDEO

Pentru colectia Chanel toamna-iarna, designerii au transformat sala din Grand Palais intr-un centru spatial. Elementul principal, care a captat atentia publicului a fost o racheta.

Designerii, care au avut ca sursa de inspiratie universul, au creat tinute elegante, in nuante de negru, alb si gri. Nici accesoriile nu au lipsit.

La final, directorul creativ al casei de moda si-a facut aparitia pe scena alaturi de finul sau, in varsta de noua ani. Ambii au apasat butonul, care a “lansat” racheta Chanel.

Rihanna, in schimb, cu noua ei colectie prezentata la Paris a facut o calatorie in timp in anii de scoala. Modelele au defilat intr-o sala plina de carti, de parca ar fi fost o biblioteca.