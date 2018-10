Destin tragic. O femeie de 129 de ani spune ca a trait o singura zi de fericire pe tot parcursul vietii

Koku Istambulova are 129 de ani potrivit paşaportului său şi a documentelor de pensie care arată data naşterii ca fiind 1 iunie 1889.

Acum, într-o mărturie perfect lucidă şi profund şocantă, a vorbit emoţional despre ziua îngrozitoare în care poporul său cecen a fost deportat în masă de Stalin în stepele din Kazahstan, acum aproape 75 de ani, şi spune că singura zi fericită din toţi anii trăiţi a fost cea în care a intrat într-o casă construită de mâinile ei înapoi în ţara ei natală, scrie Daily Mail.

După 13 ani petrecuţi într-o ţară străină, Koku a început să construiască o altă casă, deoarece ruşii ocupaseră deja casele cecenilor rămase vacante.

Se crede că Koku Istambulova este cea mai longevivă persoană care a trăit vreodată, 129 de ani, dar cu toate acestea susţine că nu a avut o zi fericită în viaţa ei.

”Mă întrebaţi dacă am avut o singură zi fericită în viaţa mea. A fost ziua în care am intrat prima oară în casa mea. Era foarte mică. Eu am construit-o, cea mai bună casă din lume. Am locuit acolo timp de 60 de ani”, a spus femeia.