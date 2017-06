Detalii din ancheta atentatului de la Manchester Arena. Ce au descoperit politistii in masina atacatorului, Salman Abedi

Masina atacatorului sinucigas a fost descoperita la finele saptamanii trecute intr-un raid din cartierul Rusholme, situat in jumatatea estica a metropolei Manchester.

Detectivul Russ Jackson a sustinut ca atacatorul sinucigas a mers in repetate randuri pana la aceasta masina in perioada 18-22 mai.

De asemenea, criminalistii au descoperit dovezi importante in masina Nissan Micra. ”Trebuie sa stim cine era in aceasta masina si unde a mers masina. Stim ca Abedi a cumparat o parte din piese pentru dispozitiv dupa ce a aterizat in Marea Britanie”, a declarat detectivul Jackson.

Aceasta a precizat ca atacatorul ar fi putut sa primeasca sprijin in pregatirea atentatului, desi a actionat singur la Manchester Arena.

”Este vital sa epuizam toate scenariile de investigasie pentru a stabili cum a fost pregatit acest atentat si pentru a intelege cum au fost implicate alte persoane”.

Un numar de 18 persoane au fost arestate in legatura cu atentatul de la Manchester Arena. Insa, jumatate din aceste persoane au fost eliberate fara nicio acuzatie, iar noua barbati raman in custodia politiei din zona metropolitana Manchester.

Un numar de 22 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 116 au primit ingrijiri medicale dupa ce un atacator sinucigas s-a detonat in urma cu mai bine saptamana in mijlocul multimii care pleca de la un concert al cantaretei americane Ariana Grande.