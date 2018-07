Detalii din timpul operatiunii dramatice de evacuare a celor 12 copii din pestera din Thailanda. Baietii au fost partial sedati pentru a fi scosi cu succes din grota - VIDEO

Purtand masti chirurgicale si haine sterile, o parte dintre parinti si-au putut vedea copiii pentru prima data, printr-un perete de sticla, intr-un mediu controlat foarte atent de catre medici. Pentru moment, ei nu se pot apropia mai mult de copii, pentru ca medicii se tem pentru sanatatea lor si ca ar putea face infectii.

Trei dintre baieti primesc ingrijiri medicale pentru un inceput de pneumonie si ar putea fi externati intr-o saptamana. Copiii au pierdut in jur de doua kilograme, intrucat au stat in pestera timp de noua zile fara alimente si apa. Deoarece erau extrem de slabiti, medicii din echipa de interventie au decis ca acestia trebuie scosi din pestera partial sedati.

Chaiyananta PEERANARONG, SCAFANDRU: “Ei dormeau, dar totodata erau constienti, iar doctorii le verificau constant starea si pulsul. Tot de ce aveam noi nevoie era sa stim ca ei respira si ca nu se panicheaza in timp ce se afla in apa. In momentul in care ultimul scafandru a iesit, nivelul apei era deja la cel al capului.”

Salvatorii sustin ca cele cateva lectii de scufundari si de inot pe care baietii le-au primit, nu au fost suficiente pentru ca ei sa fie scosi din pestera.

Chaiyananta PEERANARONG, SCAFANDRU: “Unii spuneau ca ei trebuiau instruiti sa faca scufundari. Ei nu au mancat nimic si nu au dormit zile intregi. De unde trebuiau sa ia energie pentru instruire?”

Acum medicii au grija nu doar de starea fizica a copiilor ci si de starea psihologica. Parintii baietilor spun ca urmeaza o perioada grea de recuperare, insa sunt pregatiti sa infrunte orice, mai ales ca ce a fost mai greu, a trecut deja.

“Imi fac griji, dar nu avem decat sa asteptam si sa vedem cand il vom aduce acasa daca va putea ramane singur si cum va reactiona la intuneric.”

Si salvatorii sunt in spital. Ei au nevoie sa se recupereze, dupa ce au petrecut o mare perioada in apele reci, pentru a ajunge la baieti. Epopeea acestei salvari miraculoase a inceput pe 23 iunie cand cei 12 copii - cu varste intre 11 si 16 ani - si antrenorul lor de numai 25 de ani au ramas blocati in pestera din cauza ploii torentiale care a inundat intrarea in subteran. Toti au fost scosi in viata dupa 17 zile, in care au supravietuit doar cu apa prelinsa printre fisurile pesterii.