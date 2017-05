Detalii impresionante despre atacul din Manchester. Semnificatia speciala a ultimei melodii interpretata de Ariana Grande, cu putine minute inainte de explozie - VIDEO

La incheierea concertului, cu câteva minute inainte de petrecerea exploziei, oamenii nu aveau nici cea mai mica idee despre ce se va intâmpla si se bucurau de spectacol. Ultimul cântec al arianei grande pe Manchester arena a fost unul special. adresat publicului tânar care a participat la eveniment, scrie Mediafax.ro

Potrivit detaliilor oferie de fani si de anumiti spectatori la concertul de luni seara, cântecul cu care Grande a incheiat showul a fost "One Last Time," desi acest lucru nu a fost confirmat de catre reprezentantii cântaretei. Cu toate acestea, surse au declarat pentru bustle.com ca aceasta ar fi fost melodia de incheiere, iar in lumina evenimentului tragic, cântecul capata cu totul alte semnificatii.

De asemenea, videoclipuri surprinzând interpretarea arianei Grande a melodiei "One Last Time" pe Manchester arena au aparut in mediul online, pe Twitter si YouTube, alaturi de mesaje de sprijin pentru cei care au fost raniti si mesaje de condoleante pentru victimele atacului sinucigas.

Melodia arianei, "One Last Time", va avea de acum inainte o semnificatie speciala pentru multi fani.

"One Last Time" has changed forever — there's no way around that. But hopefully, the song will now serve as a reminder of how important is to be kind to each other in a world that can be such a scary place.

Politistii au confirmat ca autorul atacului sinucigas din Manchester este Salman abedi, un barbat in vârsta de 23 de ani care era in evidentele serviciilor secrete britanice.

Cel putin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 59 au fost ranite in atentatul comis luni seara in Manchester, la finalul unui concert al artistei americane ariana Grande. Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atentatul.