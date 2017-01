Imagini suprinse de camerele de supraveghere din fata clubului de la Istanbul. Printre raniti este si un moldovean - VIDEO

Intr-o postare pe facebook, Pavel Filip a scris ca a fost anuntat de omologul sau turc ca printre cei raniti se afla si un moldovean. In mesaj se mai arata ca premierul a solicitat ca acestuia, dar si familiei sa-i fie acordat ajutorul necesar. Contactat de Pro Tv, Ministerul de Externe insa nu a putut oferi mai multe detalii.

Intre timp, pe internet au aparut imaginile surprinse de camerele instalate la intrare in club. Oamenii aflati in fata clubului au incercat sa fuga, fiind foarte speriati.

Apoi, in imagini apare atacatorul, avand asupra lui o arma, din care a inceput sa traga. Un barbat a fost impuscat, dupa care individul a intrat in club. A reusit sa impuste mortal aproape 40 de oameni si a iesit fara sa fie prins de politisti.

Totodata, din imagini se vede ca atacatorul nu era costumat in Mos Craciun, asa cum se vehicula initial. Astazi, Statul Islamic a revendicat atacul, iar autoritatile au anuntat ca suspectul ar avea legatura si cu atentatul sinucigas din aeroportul din Istanbul, produs in luna iunie. Povestea unui american care a reusit sa ramana in viata ca prin minune a devenit virala pe internet.

Jacob Raak a fost impuscat de 2 ori in acea noapte, o data in picior, iar al doilea glonte, care i-ar fi fost fatal, i-a ajuns in piept, dar a lovit in telefonul tanarului, tinut in buzunarul din sacou.

"Aceşti oameni nebuni au început să împuşte totul în jur. Familiile celor decedati s-au adunat de dimineata la locul tragediei, pentru a comemora victimele. "

"Fiul meu era farmacist şi avea 2 fiice. "

Alte 70 de persoane se afla in spital, iar cateva sunt in stare grava. Astazi, prim-ministrul turc a vizitat oamenii.

"-Vă amintiţi cum s-a întâmplat?S-a întâmplat atât de repede. Am auzit împuşcături, iar apoi am fugit."

Rand pe rand, victimele atentatului au fost petrecute astazi pe ultimul drum. Rude, prieteni, dar si necunoscuti au venit la slujba. Atacatorul inca este cautat de politie, iar autoritatile sustin ca au mai multi suspecti, fara sa faca mai multe precizari.

Tragedia s-a produs in noaptea de revelion, cand sute de petrecareti sarbatoreau intr-un club. Un barbat inarmat a intrat in cladire cu o arma si a inceput sa impuste in oameni.