Detalii noi in cazul incendiului de acum trei saptamani de la Kemerovo, in care 64 de oameni au murit: centrul comercial cuprins de flacari nu a trecut nici o verificare in ultimii doi ani - VIDEO

Potrivit comitetului de ancheta, Serghei Ghenin, cel care a dat indicatii salvatorilor in ziua tragediei, nu ar fi luat in seama sugestiile martorilor de a o lua pe o cale mai scurta ca sa ajunga la cei ramasi captivi in cinematografele din mall. El si-a trimis subalternii pe o cale care insa era blocata, astfel echipa de pompieri a trebuit sa se intoarca inapoi, pierzand minute pretioase, in care oamenii puteau fi salvati. Ieri barbatul a fost plasat in arest preventiv de catre o instanta locala. El se declara nevinovat.

Serghei GHENIN, SEF SERVICIUL SISTUATII EXCEPTIONALE KEMEROVO: “Eu sunt nevinovat. Aveti obraz inca sa ma mai si acuzati de ceva. Pe voi Dumnezeu o sa va pedepseasca, dar nu pe mine. V-am spus tot ce am avut de zis.”

Barbatul le-a explicat anchetatorilor ca nu a mers pe drumul indicat de martori, intrucat fumul era prea dens, iar daca o facea, putea sa moara si el si echipa sa. Cativa localnici din Kemerovo au inaintat judecatorilor o petitie cu peste 20 de mii de semnaturi prin care au cerut eliberarea pompierului, instanta insa le-a ignorat.

In timp ce mai multi functionari din Kemerovo au fost retinuti, fostul guvernator al regiunii, Aman Tuleev, care a demisionat din functie acum 2 doua saptamani, a primit o functie mai inalta. Recent acesta a fost numit drept speaker al parlamentului regional. Astazi, rudele celor decedati au fost anuntat ca ancheta detine un document care arata ca verificarile in centrul comercial au fost interzise.

Totul din cauza unui oficial de rang inalt care a intervenit in acest proces. Nu se stie deocamdata despre cine este vorba si daca persoana responsabila va fi pedepsita. Tragedia din Kemerevo s-a produs pe data de 25 martie. 64 de persoane, intre care 41 de copii au murit. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit de la un scurt circuit.