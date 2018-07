Detaliul bulversant dintr-o pictura de 150 de ani. Obiectul din mana femeii, inventat in prezent

Femeia este aşteptată de un bărbat care stă ghemuit şi care are o floare în mână, probabil, pentru ea. Toate detaliile tabloului sunt de secol XIX, doar obiectul din mâna femeii pare a fi din viitor.

Glaswegian Peter Russell a remarcat ”iPhone-ul” din mâna femeii, în timpul vizitei făcute la Muzeul Neue Pinakothek din Munchen, unde pictura - ”Cea aşteptată”, realizată de Ferdinand George Waldmüller - este espusă, relatează The Independent.

Poza a fost postată pe o reţea socială, iar comentatorii au lansat tot felul de ipoteze. În timp ce unii au spus că pictorul a surprins o călătoare în timp, alţii au ajuns la concluzia că tânăra ţine în mână un mic volum, însă autorul nu a fost foarte atent la detalii.

Glaswegian Peter Russell, care scrie ocazional şi pe un blog, s-a arătat uluit de cât de bine seamană obiectul ţinut de femeie cu telefonul lui.

Just like her on the dating app in Walmüller's Die Erwartete (c. 1850): pic.twitter.com/Lakl0vCkri